Операция в Курской области: британский эксперт очертил три сценария развития событий

По экс-заместителя Комитета начальников штабов Великобритании сэра Саймона Мейолла, появление украинских войск на территории РФ — важная демонстрация для Запада со стороны Украины того, что Киев не будут сидеть сложа руки в войне на истощение.

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Украинское наступление в Курской области может развиваться по трем сценариям, которые описал бывший заместитель Комитета начальников штабов Великобритании сэр Саймон Мейолл. Об этом сообщает Sky News.

Мейолл ссылается на заявление представителей Украины о том, что Силы обороны теперь контролируют 100 российских населенных пунктов после того, как 6 августа украинские силы появились в Курской области.

Мейолл отметил, что по мере приближения третьего года войны ситуация в Курске становится актуальной.

"Курское наступление может развиваться тремя путями. Они могут расширить его. Они могут продолжить наступление, что действительно повредит российской обороне, включая ее логистическую поддержку для войск в Украине", — сказал он.

Мейоллт также допускает и неприятные последствия для ВСУ, потому что в Курской области находится довольно много западной техники.

"И они могут там сидеть без реального влияния на то, что происходит на Донбассе", — добавил эксперт.

По его словам, появление украинских войск на территории РФ — это важная демонстрация для Запада со стороны Украины, которая показывает, что Киев не будут сидеть сложа руки в войне на истощение.

"Они будут маневрировать, они собираются перейти в наступление, они собираются удивить россиян. Они будут использовать предоставленное им оборудование, чтобы продолжать менять динамику, когда нужно". — добавил эксперт.

Напомним, что в обмен на данные США установили на украинские F-16 Viper специальную защиту от угроз РФ.

Также Фокус в своем материале объяснял, как Украина ответит за ракетную атаку ВС РФ 26 августа.