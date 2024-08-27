В обмен на данные США установили украинским F-16 Viper специальную защиту от угроз РФ, — СМИ

По словам журналистов, США используют засекреченную библиотеку угроз, чтобы повысить вероятность выживания украинских истребителей F-16 в условиях одной из самых плотных активных системы ПВО в мире.

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Еще до того, как украинские Воздушные силы получили первую партию истребителей F-16 Viper, в ВВС США улучшили их возможности по части РЭБ. В рамках сотрудничества Украина передает американским коллегам данные, которые собираются в реальны боях. Об этом пишет The War Zone.

Эта информация поможет улучшить и усовершенствовать возможности по части радиоэлектронной борьбы обеих стран и других союзников.

68-я эскадрилья радиоэлектронной борьбы американских ВВС на авиабазе Эглин во Флориде руководила работой по перепрограммированию систем F-16 в сотрудничестве со своими коллегами в Дании и Норвегии.

Дания и Нидерланды, а также Бельгия и Норвегия планируют отправить Украине 91 истребитель F-16AM/BM в ближайшие годы. Часть пойдет на запчасти для других самолетов. Сообщалось также, что Греция может выделить дополнительно 30 истребителей версии F-16C/D.

"С передачей F-16 третьей стороной — Данией, Норвегией и Нидерландами — борьба за Украину получит дополнительные возможности РЭБ", — говорилось в пресс-релизе о работе 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы от 26 августа.

Пилоны датской компании Terma на украинских истребителях

Линейка пилонов компании Terma и их особенности

Как известно, некоторые из переданных Украине F-16 были с пилонами датской компании Terma, в которых есть встроенные датчики предупреждения и глушители РЭБ, а также распылители ложных ловушек. Пилоны связаны с внутренним комплексом защиты самолета.

Истребители F-16

Подробности относительно того, что подразумевало перепрограммирование, не приводятся. Но для того, чтобы системы радиоэлектронной борьбы работали наиболее эффективно, у них должна быть возможность точно обнаруживать, классифицировать и реагировать, используя данные из встроенной библиотеки угроз.

Чтобы помочь снизить уязвимость к атакам по части РЭБ, операторы за радарами ПВО и другими системами уже давно используют переключение между различными режимами работы, меняют частоты и выполняют другие действия для изменения выходной сигнатуры.

В свою очередь, системы РЭБ должны регулярно перепрограммироваться, чтобы обновлять банки данных и реагировать на меняющиеся угрозы. Библиотеки угроз радиоэлектронной борьбы, доступные вооруженным силам США, — одно из главных их преимуществ. Комплекты радиоэлектронной борьбы, способные адаптироваться автономно в режиме реального времени, даже во время миссий, — это главное.

Партнерство в области РЭБ между Соединенными Штатами и Украиной не ограничивается перепрограммированием систем на F-16.

Представитель 16-й эскадрильи РЭБ — еще одно подразделение 350-го крыла обеспечения боевых действий в электромагнитном спектре ВВС США (Spectrum Warfare Wing) анализирует радиочастотные сигналы в лаборатории B-1 на авиабазе Эглин во Флориде (Фото изменено в целях безопасности, части мониторов выглядят размытыми)

68-я эскадрилья РЭБ американских ВВС будет предоставлять возможности перепрограммирования на основе отзывов от украинцев, говорится в пресс-релизе ВВС.

"Традиционно отзывы поступают из учебной среды; в этом случае будут предоставлены проверенные в боевых условиях данные", — отмечается в пресс-релизе.

Но такое перепрограммирование все же не позволит защититься от всех угроз. Вместе с тем поможет обеспечить критически важное преимущество в плане выживаемости ВВС Украины в условиях одной из самых плотных активных систем противовоздушной обороны.

"Один F-16 с перепрограммированным модулем не достигнет господства в воздухе, но он может предоставить некоторое преимущество, чтобы достичь стратегической цели", — говорилось в пресс-релизе.

Напомним, что Украина впервые испытала первую отечественную баллистическую ракету.

Также сообщалось, что российские войска продвинулись в Харьковской области, возле Покровска и Часового Яра.