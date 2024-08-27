Украина впервые испытала первую отечественную баллистическую ракету, — Зеленский

По словам президента, сведения о запуске нового детища украинского ОПК держатся в секрете. Но первое испытание украинской ракеты было положительным.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина провела первый успешный запуск баллистической ракеты собственного производства, а также продолжает развивать собственную военно-промышленную базу. Об этом говорилось на пресс-конференции, транслировавшийся на YouTube-канале Freedom.

Отмечая разработки украинского ОПК, он сказал, что пока еще рано об этом говорить, но "было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты".

"Я с этим поздравляю наш ОПК", — добавил он.

Зеленский также уточнил, что подробности пока держатся в секрете, но поделиться новостью решил для того, чтобы общественность могла оценить "наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях".

Глава государства также упомянул о ракете-БПЛА под названием "Паляниця" и также уточнил, что речь идет о серьезных вещах.

Напомним, что в минувшие выходные впервые официально представили ракету-дрон "Паляниця". Информация о новой разработке появились в соцсетях президента Зеленского. Он уточнил, что задача, возлагаемая на эту ракету, — останавливать атаки на украинские города КАБами. Выполняться такая задача должна посредством ударов по носителям российских авиационных бомб на военных аэродромах.

Также сообщалось, что Варшаве не требуется согласие НАТО, чтобы сбивать российские воздушные цели над Украиной. Такое заявление сделал бывший министр обороны Польши.