Варшаве не нужно согласие НАТО, чтобы сбивать российские цели над Украиной, — экс-министр обороны Польши

Сбивание ракет может быть индивидуальным решением Польши. Впрочем, другие страны организации не должны категорически протестовать против такого решения.

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Решение о сбивании воздушных целей, выпущенных российской армией над территорией Украины, может приниматься только несколькими странами НАТО, без привлечения всего Североатлантического альянса. Об этом "Укринформу" заявил бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич.

По словам военного эксперта, нарушение российским объектом воздушного пространства Республики Польша актуализирует тему возможного сбивания российских воздушных целей над Украиной системами противовоздушной обороны соседней страны.

"К этому надо вернуться и не надо прятать голову в песок", — отметил экс-министр национальной обороны Польши, вполне допуская, что подобные инциденты могут неоднократно случаться в будущем.

Он отметил, что принятие этого решения должно даже не происходить на уровне всего НАТО. Для этого, подчеркнул экс-министр, вполне хватит одной или нескольких стран организации.

Впрочем, учитывая потребность определенной солидарности и единодушия, все же принятие этого решения должно происходить без откровенных протестов других стран-членов.

"Сбивание ракет вполне может быть индивидуальным решением Польши, например, в сотрудничестве с США, Великобританией или какой-то другой страной", — отметил Януш Онишкевич, добавив, что это решение не должно стать неожиданностью для других страны Альянса.

Напомним, 26 августа во время атаки на Украину российский беспилотник залетел на территорию Польши со стороны Львовской области и исчез с радаров после того, как пролетел на 25 км вглубь страны. Утверждается, что сбить БПЛА помешали погодные условия.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва жестко ответит, если Польша будет пытаться сбивать российские ракеты, которыми ВС РФ атакуют Украину.