Польша изучает возможность сбивания российских ракет над Украиной, — глава МИД Сикорский

На данном этапе это всего лишь идея, отметил министр иностранных дел. Польша стоит перед дилеммой.

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Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся в сторону Польши, пока они находятся в воздушном пространстве Украины. Данное предложение было включено в соглашение о совместной обороне между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву, пишет ВВС.

"На данном этапе это всего лишь идея. В нашем соглашении говорится, что мы изучим эту идею", — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский Американскому институту предпринимательства в Вашингтоне.

Он сообщил, что некоторые российские ракеты, выпущенные из района Санкт-Петербурга по украинским целям в районе Львова, недалеко от польской границы, пересекли территорию Беларуси и вошли в воздушное пространство Польши примерно на 40 секунд, прежде чем повернуться к своим целям на Украине.

В то же время Сикорский признал, что столь короткий промежуток времени оставил Польше мало времени для реагирования.

Однако теоретически это предложение будет распространяться на любую ракету, пересекающую западную Украину в направлении Польши.

"Мы являемся прифронтовым государством, и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство. Мы предполагаем, это по ошибке", — заявил министр.

Он пояснил, в чем заключается дилемма. Если Варшава будет сбивать российские цели только тогда, когда они войдут в воздушное пространство Польши, то обломки будут представлять угрозу для граждан и собственности. Однако Киев, по его словам, говорит, что не будет возражать, если ракеты будут сбиты польским оружием в воздушном пространстве Украины, когда грозит неминуемая опасность проникновения на территорию Польши.

"По моему мнению, это самооборона, но мы изучаем эту идею", — сказал Сикорский.

Напомним, как заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, помощь поляков в сбивании российских ракет над территорией Украины не станет хорошей поддержкой воюющей страны.