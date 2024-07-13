Польща вивчає можливість збивання російських ракет над Україною, — глава МЗС Сікорський

На даному етапі це всього лише ідея, зазначив міністр закордонних справ. Польща стоїть перед дилемою.

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Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують у бік Польщі, поки вони перебувають у повітряному просторі України. Цю пропозицію було включено в угоду про спільну оборону між двома країнами, підписану під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави, пише ВВС.

"На цьому етапі це всього лише ідея. У нашій угоді йдеться, що ми вивчимо цю ідею", — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський Американському інституту підприємництва у Вашингтоні.

Він повідомив, що деякі російські ракети, випущені з району Санкт-Петербурга по українських цілях у районі Львова, недалеко від польського кордону, перетнули територію Білорусі та увійшли в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд, перш ніж повернутися до своїх цілей на Україні.

Водночас Сікорський визнав, що такий короткий проміжок часу залишив Польщі мало часу для реагування.

Однак теоретично ця пропозиція поширюватиметься на будь-яку ракету, що перетинає західну Україну в напрямку Польщі.

"Ми є прифронтовою державою, і російські ракети порушують наш повітряний простір. Ми припускаємо, це помилково", — заявив міністр.

Він пояснив, у чому полягає дилема. Якщо Варшава збиватиме російські цілі тільки тоді, коли вони увійдуть у повітряний простір Польщі, то уламки становитимуть загрозу для громадян і власності. Однак Київ, за його словами, каже, що не заперечуватиме, якщо ракети будуть збиті польською зброєю в повітряному просторі України, коли загрожує неминуча небезпека проникнення на територію Польщі.

"На мою думку, це самооборона, але ми вивчаємо цю ідею", — сказав Сікорський.

Нагадаємо, як заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, допомога поляків у збиванні російських ракет над територією України не стане хорошою підтримкою країни, що воює.