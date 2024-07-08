Польща обговорить із країнами НАТО можливість збивати ракети РФ над Україною, — Туск

Польський прем'єр підкреслив, що рішення збивати ракети, не чекаючи, коли вони залетять на натовську територію, було б логічним. Однак для його реалізації необхідне схвалення союзників з блоку НАТО.

Related video

Президент України Володимир Зеленський і глава уряду Польщі Дональд Туск 8 липня підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. За словами українського лідера, угода передбачає положення про розроблення механізму знищення в повітряному просторі України російських ракет і дронів, випущених у напрямку Польщі.

"Я впевнений, що наші команди Міністерств оборони спільно опрацюють разом із нашими військовими, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт нашої домовленості", — сказав Зеленський.

Туск своєю чергою заявив, що Польща відкрита до такої ініціативи, однак наголосив, що для її реалізації необхідна співпраця і схвалення з боку НАТО.

"Ми тривалий час розмовляємо про ідею, яка народилася в Польщі, — про ідею реагування НАТО на ракетні атаки, якщо йдеться про ракети, які летять у напрямку Польщі та ще перебувають на території України. З такою думкою, щоб пробувати їх збити, не чекаючи, коли вони залетять на натовську територію, а ще над українською землею. І це здається абсолютно логічним", — сказав польський політик.

Він також зазначив, що Польща була першою країною, яка почала обговорювати це питання з Україною, і наголосив на необхідності однозначної співпраці в межах НАТО. За його словами, реалізація такого плану вимагатиме зусиль і розмов із союзниками з блоку НАТО.

"Ми до цього відкриті. Логіка показує, що це було б набагато ефективніше. Але ми не будуємо ілюзій, що це легке рішення. Тому в документі ми записали бажання, потребу такої розмови. Включимо до цієї розмови союзників з інших держав НАТО", — додав Туск.

Важливо

Вбивають дітей заради прориву ППО. Трагедія в "Охматдиті" та удари ЗС РФ по Україні: головні висновки

Нагадаємо, 8 липня російські загарбники здійснили масований обстріл українських міст. Під удар противника потрапили Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ і Краматорськ.