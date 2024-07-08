Польша обсудит со странами НАТО возможность сбивать ракеты РФ над Украиной, — Туск

Польский премьер подчеркнул, что решение сбивать ракеты, не дожидаясь, когда они залетят на натовскую территорию, было бы логичным. Однако для его реализации необходимо одобрение союзников по блоку НАТО.

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Польши Дональд Туск 8 июля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам украинского лидера, соглашение предусматривает положение о разработке механизма уничтожения в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

"Я уверен, что наши команды Министерств обороны совместно проработают вместе с нашими военными, как мы можем быстро реализовать этот пункт нашей договоренности", — сказал Зеленский.

Туск в свою очередь заявил, что Польша открыта к такой инициативе, однако подчеркнул, что для ее реализации необходимо сотрудничество и одобрение со стороны НАТО.

"Мы долгое время разговариваем об идее, которая родилась в Польше — об идее реагирования НАТО на ракетные атаки, если речь идет о ракетах, которые летят в направлении Польши и еще находятся на территории Украины. С такой мыслью, чтобы пробовать их сбить, не дожидаясь, когда они залетят на натовскую территорию, а еще над украинской землей. И это кажется абсолютно логичным", — сказал польский политик.

Он также отметил, что Польша была первой страной, которая начала обсуждать этот вопрос с Украиной, и отметил необходимость однозначного сотрудничества в рамках НАТО. По его словам, реализация такого плана будет требовать усилий и разговоров с союзниками по блоку НАТО.

"Мы к этому открыты. Логика показывает, что это было бы гораздо эффективнее. Но мы не строим иллюзий, что это легкое решение. Поэтому в документе мы записали желание, потребность такого разговора. Включим в этот разговор союзников из других государств НАТО," — добавил Туск.

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Напомним, 8 июля российские захватчики осуществили массированный обстрел украинских городов. Под удар противника попали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.