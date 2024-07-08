"Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел (фото)

По словам украинского президента, взрывы утром звучали в разных украинских регионах, что в результате привело к повреждениям жилых домов, инфраструктуры, а также детской больницы.

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Утром 8 июля российские оккупанты осуществили массированный обстрел украинских городов. ВС РФ запустили несколько десятков ракет, что в результате привело к непоправимым последствиям. Об этом детальнее рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар противника попали города в разных регионах страны, в том числе и столица. От российского террора пострадали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

"Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей", — написал Владимир Зеленский.

Отдельно украинский президент добавил, что после очередного вражеского массированного обстрела мир должен задействовать свою решительность и положить конец российскому террору.

"Убийства — это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", — подытожил Владимир Зеленский.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших от российского обстрела увеличилось до 11 человек и 8 из них были направлены в больницу.

А вот пациентов детской больницы, которая повреждена от атаки ВС РФ, эвакуируют в коммунальные лечебные заведения столицы.

Напомним, 8 июля ВС РФ атаковали сразу несколько районов Киева, а также повредили детскую больницу "Охматдет". На фото с места событий видно дым и разрушенное девятиэтажное здание: выбиты все окна от первого до последнего этажа.