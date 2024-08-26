Зашел в районе Червонограда: дрон РФ залетел в Польшу после обстрела Украины

По данным вооруженных сил Польши, в воздушное пространство страны российский беспилотник залетел из района Червонограда, а исчез с радаров — вблизи Тышовце в Люблинском воеводстве .

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Российский беспилотник в ходе обстрела Украины залетел на территорию соседней Польши. Такое заявление сделал оперативный командующий польской армией генерал Мачей Клиш. Об этом сообщает агентство PAP.

"Объект исчез с радаров после того, как пролетел на 25 км вглубь Польши", — сказал Клиш в комментарии журналистам.

Утверждается, что сбить БПЛА помешали погодные условия. Генерал также уточнил, что воздушный объект не был ракетой.

В польское воздушное пространство беспилотник залетел из района Червонограда (Львовской область), а исчез с радаров вблизи города Тышовце (Люблинское воеводство).

Польская армия была готова сбить объект, летевший в Польшу. Но подтвердить, что именно это было, не удалось. По неофициальным данным, скорее всего, это российский "Шахед". Поиски его продолжаются. Отмечена зона, где дрон может находиться. Его ищут патрули. Но подполковник Яцек Горышевский также допускает, что "объект мог легко вернуться в Украину".

Министр обороны и премьер "прячут головы в песок"

Фото: PAP | Поиски российского "Шахеда" в Польше

Яцек Сасин, представляющий в польском парламенте партию "Право и справедливость", прокомментировал появление БПЛА на польской территории и выступил с резкой критикой в адрес руководства страны. Он требует объяснить общественности, в безопасности ли она.

"Премьер-министр и министр национальной обороны спрятали головы в песок. Это смехотворно. Но это также показывает, как работает действующее правительство", — отметил политик.

По его словам, он, как и миллионы поляков, хотел бы узнать, что произошло.

"К сожалению, у нас нет шансов. Министр национальной обороны по этому поводу хранит молчание. Он послал своего заместителя, который тоже ничего не сказал. У поляков есть повод для беспокойства", — объяснил он. – Я не знаю, упал дрон или еще летит. Хотел бы получить объявление по этому поводу".

Массированный обстрел 26 августа: чем обстреляли Украину

26 августа РФ нанесла комбинированный ракетный удар по Украине. В общей сложности Воздушные силы зафиксировали 127 ракет и 109 БПЛА.

Это были аэробалистические ракеты "Кинжал" и "Искандер-М". Ракеты, а также "Шахеды" запускались из воздушного пространства Курской, Воронежской и Белгородской областей, а также из района Крыма и Мариуполя.

Напомним, что Фокус в своем материале объяснял, что российский обстрел стоил порядка 5 млрд долларов, а украинские и западные разведки, вероятно, просчитались в прогнозах относительно запасов вооружения у агрессора.

Также сообщалось, что редкое видео работы "Панцирь С-1" на крыше сняли в Московской области.