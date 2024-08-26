Военный объект пересек воздушное пространство Польши во время комбинированной атаки на Украину, — СМИ

По словам журналистов, поиски предмета, который не был ракетой, продолжаются.

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"Военный объект" оказался в воздушном пространстве Польши во время российской массированной атаки на украинские города 26 августа. Об этом пишет Sky News со ссылкой на польские СМИ.

Инцидент произошел во время массированного обстрела Украины, когда российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. Сообщается, что поиски предмета, который не был ракетой, продолжаются.

Обстрел украинских городов 26 августа

Президент Украины назвал обстрел 26 августа одним из крупнейших за все время и рассказал о повреждениях в энергетике. Он также отметил, что восстановительные работы продолжаются, а в ряде областей открывают Пункты несокрушимости. Ко всему прочему, глава государства призвал западных партнеров снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

В Киевской ОВА сообщили о двух поврежденных объектах инфраструктуры и пострадавшем пятимесячном ребенке. Воздушная тревога продолжалась больше 11 часов. Глава ведомства Руслан Кравченко отметил, что во время атаки полностью уничтожен дом, и еще один пострадал значительно.

Напомним о последствиях ударов российских войск по Винницкой и Одесской областям. В Одессе после обстрела 26 августа ранения получили четыре человека, среди них — 10-летний ребенок. В Винницкой области ранен один человек, поврежден частный дом.

Также сообщалось, что во время комбинированного обстрела Украины 26 августа в Житомирской области и в Луцке есть жертвы.