Військовий об'єкт перетнув повітряний простір Польщі під час комбінованої атаки на Україну, — ЗМІ

За словами журналістів, пошуки предмета, який не був ракетою, тривають.

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"Військовий об'єкт" опинився в повітряному просторі Польщі під час російської масованої атаки на українські міста 26 серпня. Про це пише Sky News із посиланням на польські ЗМІ.

Інцидент стався під час масованого обстрілу України, коли російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Повідомляється, що пошуки предмета, який не був ракетою, тривають.

Обстріл українських міст 26 серпня

Президент України назвав обстріл 26 серпня одним із найбільших за весь час і розповів про пошкодження в енергетиці. Він також зазначив, що відновлювальні роботи тривають, а в низці областей відкривають Пункти незламності. До всього іншого, глава держави закликав західних партнерів зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по території РФ.

У Київській ОВА повідомили про два пошкоджені об'єкти інфраструктури та постраждалу п'ятимісячну дитину. Повітряна тривога тривала понад 11 годин. Очільник відомства Руслан Кравченко зазначив, що під час атаки повністю знищено будинок, і ще один постраждав значно.

Нагадаємо про наслідки ударів російських військ по Вінницькій та Одеській областях. В Одесі після обстрілу 26 серпня поранення дістали четверо людей, серед них — 10-річна дитина. У Вінницькій області поранено одну людину, пошкоджено приватний будинок.

Також повідомлялося, що під час комбінованого обстрілу України 26 серпня в Житомирській області та в Луцьку є жертви.