Редкое видео работы "Панцирь С-1" на крыше сняли в Московской области (видео)

Ранее система "Панцирь" уже была замечена в Московской области, такие системы стали устанавливаться на зданиях и прочих высоких объектах весной 2023 года, после первых ударов украинских дронов по столице РФ.

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В коттеджном поселке "Ромашково-21", что в Московской области, местный житель снял на видео работу системы ПВО "Панцирь С-1", установленной на башне. Об этом пишет "Радио Свобода".

Ранее этот "Панцирь" уже был замечен, а в Московской области такие системы стали устанавливаться на зданиях и прочих высоких объектах после первых ударов украинских дронов по столице РФ весной 2023 года.

Ролик распространен одним из российских пропагандистских каналов, дата съемки не установлена, вместе с тем 21 августа московский градоначальник Сергей Собянин заявлял, по его словам, об "одной из самых масштабных атак беспилотников" на Москву. Тогда Минобороны РФ сообщало о 11 сбитых беспилотниках, о разрушениях либо же о пострадавших сведений не поступало.

Панцирь С-1

Панцирь С-1

Ракетная система "Панцирь С-1" (в классификации НАТО SA-22 Greyhound ("английская борзая") — это семейство самоходных комплексов средней дальности с ракетами класса "земля — воздух".

Система ПВО состоит из трех компонентов: пусковая установка, радар на военном грузовике и командный пункт.

"Панцирь С-1" разрабатывался для обеспечения противовоздушной обороны промышленных объектов и административных учреждений. Комплекс может использоваться против самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БПЛА. "Панцирь" также обеспечивает защиту экипажам ПВО от атак высокоточного оружия противника, в особенности на сверхнизкой высоте.

Напомним, что 26 августа над Киевом сбили примерно 20 российских дронов. Руководство региона рассказало о состоянии дамбы и разрушениях.

Ранее, 21 августа, стало известно о том, что российские войска применили на передовой обновленную версию системы "Панцирь-СМ-СВ" — с ракетами двух типов и шасси для бездорожья.