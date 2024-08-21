Ракеты двух типов, шасси для бездорожье: РФ применила новый "Панцирь-СМ-СВ" на передовой, — росСМИ

По данным журналистов, у модифицированной системы расширенный радиус действия и новое шасси для работы в условиях заснеженной местности и бездорожья.

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Российский государственный оборонный конгломерат "Ростех" 20 августа заявил, что в боевых условиях была протестирована модифицированная система ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ". Обновленный "Панцирь", предположительно, комплектуется противовоздушными ракетами разного типа. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 20 августа.

У модифицированной системы расширенный радиус действия и новое шасси для езды в условиях заснеженной местности и бездорожья.

По данным российского ТАСС, испытания зенитного комплекса подтвердили его заявленные характеристики.

Сообщается, что комплекс "Панцирь-СМ-СВ" разработан холдингом "Высокоточные комплексы", модернизированный ЗРПК проверялся также и во время боевой работы. В российских СМИ прежде сообщалось о завершении испытаний.

Панцирь-СМ-СВ

Система "Панцирь-СМ-СВ" разрабатывалась для прикрытия наземных войск. От предыдущих версий она отличается новым гусеничным шасси, что позволяет сопровождать и прикрывать системы ПВО во время перемещения по снегу и в условиях бездорожья, когда проходимость затруднена. Комплекс оснащается зенитными управляемыми ракетами двух типов с увеличенной зоной поражения. ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" также может расширить возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне.

Напомним, что Кремль готовит жителей РФ к многомесячным боям за Курскую область. После начала атаки на Курскую область российская элита была шокирована продвижением ВСУ. Но СМИ РФ получили распоряжение "успокоить" население.

Также сообщалось, что полиция задержала военного с Никопольщины, который, предположительно, взорвал гранату и месяц прятался.