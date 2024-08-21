Ракети двох типів, шасі для бездоріжжя: РФ застосувала новий "Панцир-СМ-СВ" на передовій, — росЗМІ

За даними журналістів, у модифікованої системи розширений радіус дії і нове шасі для роботи в умовах засніженої місцевості та бездоріжжя.

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Російський державний оборонний конгломерат "Ростех" 20 серпня заявив, що в бойових умовах було протестовано модифіковану систему ЗРПК"Панцир-СМ-СВ". Оновлений "Панцир", імовірно, комплектується протиповітряними ракетами різного типу. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 серпня.

У модифікованої системи розширений радіус дії та нове шасі для їзди в умовах засніженої місцевості та бездоріжжя.

За даними російського ТАРС, випробування зенітного комплексу підтвердили його заявлені характеристики.

Повідомляється, що комплекс "Панцир-СМ-СВ" розроблений холдингом "Високоточні комплекси", модернізований ЗРПК перевірявся також і під час бойової роботи. У російських ЗМІ раніше повідомлялося про завершення випробувань.

Панцир-СМ-СВ

Система "Панцир-СМ-СВ" розроблялася для прикриття наземних військ. Від попередніх версій вона відрізняється новим гусеничним шасі, що дає змогу супроводжувати та прикривати системи ППО під час переміщення по снігу і в умовах бездоріжжя, коли прохідність ускладнена. Комплекс оснащується зенітними керованими ракетами двох типів зі збільшеною зоною ураження. ЗРПК "Панцир-СМ-СВ" також може розширити можливості ППО на малих висотах і в ближній зоні.

Нагадаємо, що Кремль готує жителів РФ до багатомісячних боїв за Курську область. Після початку атаки на Курську область російська еліта була шокована просуванням ЗСУ. Але ЗМІ РФ отримали розпорядження "заспокоїти" населення.

Також повідомлялося, що поліція затримала військового з Нікопольщини, який, імовірно, підірвав гранату і місяць ховався.