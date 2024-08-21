Нова реальність: Кремль готує росіян до багатомісячних боїв за Курську область, — ЗМІ

Після того, як почалася атака на Курську область, російська еліта була шокована просуванням ЗСУ, але з часом уже "звикла" до боїв. Влада дала розпорядження федеральним ЗМІ, які мають "заспокоїти" населення і переконати його, що ніякої катастрофи не сталося.

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У Кремлі переконані, що операція ЗСУ в Курській області швидко не закінчиться і триватиме кілька місяців. При цьому росіян намагаються переконати в тому, що це "нова нормальність". Про це в коментарі російському медіа "Медуза" розповіли люди, близькі до адміністрації президента РФ і уряду.

Два джерела з Кремля і одне близьке до керівництва уряду розповіли журналістам, що спочатку російські "еліти" були шоковані проривом кордону і тим, що бої почали переноситися з української території. Через 2 тижні це почуття минуло і в них "відбулося звикання".

"Спочатку було незрозуміло, якими силами зайшли, на який термін це. Зараз розуміння є, це завжди легше. До обласних центрів далеко. Але сам захід [ЗСУ] на територію РФ і взяття під контроль пунктів — це подія нова, і подія дуже неприємна", — розповідає інсайдер.

Інше джерело з адміністрації президента послалося на результати нещодавнього соцопитування, яке засвідчило, що "переважання тривожних настроїв" серед росіян із 6 серпня зросло одразу на 6% і тепер сягає 45%. У Кремлі вважають, що ці показники вкрай високі і висловлюють сподівання, що незабаром їх буде знижено.

Журналісти "Медузи" зазначили, що один зі співрозмовників міркував цинічно, коли говорив про настрої в суспільстві, хоч і сказав, що "якби війна зупинилася — всім би стало легше".

"Під час шоку, а це, безумовно, було шоком, завжди відбуваються стрибки [соціологічних показників], потім люди звикають і все устаканюється. Що творилося під час заколоту Пригожина, мобілізації та на початку війни? Але все устаканилося", — ідеться в повідомленні.

Для того, щоб ситуація знову налагодилася якнайшвидше, уряд посилив пропаганду і розповідає населенню про те, що їм доведеться жити в "новій реальності" і "новій нормальності", продовжують автори матеріалу. Медіатехнолог, який співпрацює з внутрішньополітичним блоком адміністрації президента, вважає, що такі оберти в пропаганді потрібні для того, щоб люди вважали події в Курській області не відхиленням, а "новою нормою", навіть якщо вона тимчасова.

"Це має заспокоювати. У відхиленні від норми існувати складно. У нормі, нехай і новій, — простіше", — пояснив інсайдер логіку Кремля.

Складові "нової реальності", за задумом російської влади, мають такий вигляд:

противник і справді прорвався на російську територію;

на ворогів чекає обов'язкова поразка;

на повернення територій піде час, тому потрібно почекати.

Свій негатив і шок росіянам рекомендують спрямувати в "позитивне русло", а саме — допомогти зібрати гроші для Курської області. Такі збори відкривали і в деяких державних корпораціях.

Загалом чиновники, з якими говорили журналісти, впевнені, що бої можуть тривати кілька місяців, однак ця оцінка "досить оптимістична — якщо все вийде".

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що ЗС РФ забрали частини з Донбасу для захисту Курської області. Бійці стежать за переміщенням ЗС РФ на Донбасі і справді бачать, що якісь частини відводять під Курськ. Однак основні бойові підрозділи й далі стоять на лінії фронту, не послаблюючи тиск на позиції ЗСУ, пояснив командир з-під Часового Яру.

20 серпня повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію в Курській області та успіхи Сил оборони. За його словами, від початку прориву ЗСУ пройшли вглиб від 28 до 35 км, а OSINT-дослідники DeepState зазначають, що українці просунулися біля Мартинівки.