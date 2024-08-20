Просунулись вперед: Сирський розповів про ситуацію в Курській області (мапа)

За словами Сирського, з початку операції ЗСУ пройшли вглиб від 28 до 35 км, а OSINT-дослідники DeepState зазначають, що українці просунулися біля Мартинівки.

Related video

Підконтрольна Збройним силам України територія в Курській області збільшилась до 1263 кв. км. Також Україна контролює до 93 населених пунктів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

"З метою створення зони безпеки та припинення обстрілів з території Російської Федерації, а також випередження противника угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулись у глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 кв. км території і взяли під контроль 93 населені пункти", — розповів Олександр Сирський.

За його словами, противник веде маневрену оборону та намагається не допустити подальшого просування підрозділу Сил оборони України вглиб території РФ, нарощує угруповання й переміщує війська з інших напрямків.

"Подальші дії наших військ на цьому напрямку напряму залежатимуть від розвитку оперативної обстановки", — зазначив головнокомандувач.

В Deep State додали, що наші Сили оборони просунулися біля Мартинівки.

ЗСУ тримають під контролем ще один населений пункт Фото: DeepStateMAP

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ контролюють 92 населених пункти у Курській області, однак вже зараз Україна близька до того, щоб закрити котел на річці Сейм. Тим часом росіяни ж готуються до багатомісячних боїв за Курську область.

Українська влада та Сили оборони наразі не проводять евакуацію мешканців населених пунктів на території Курської області Росії, які нині перебувають під контролем наших Збройних сил. Воєнні дії в населених пунктах не ведуться.