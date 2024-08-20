У РФ готуються до багатомісячних боїв за Курську область (відео)

Командир формування ЗС РФ "Ахмат" також озвучив і терміни завершення всієї війни в Україні, і назвав кількість уродженців Чечні, які потрапили в полон ЗСУ.

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Події в Курській області можуть тривати ще кілька місяців, таку заяву зробив заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ, командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов. Він вважає, що в найближчі кілька місяців "це все завершиться", сказав він у коментарі китайському телеканалу Phoenix.

За словами Алаудінова, два-три місяці — це також і терміни завершення всієї так званої російської операції в Україні. Треба сказати, що в лютому Алаудінов також давав прогноз, згідно з яким війна в Україні має завершитися "максимум у вересні" 2024 року.

До всього іншого, за останні два тижні він щонайменше шість разів говорив про "зупинку" просування українських сил у Курській області, перший раз — ще 9 серпня. Але відтоді ЗСУ взяли під контроль 1250 кв. км російської території та 92 населених пункти, згідно з доповіддю президента України Володимира Зеленського 19 серпня.

"У нас на фронті положення абсолютно підконтрольне. Поки нас не було, противник просунувся на територію Росії. З моменту, як "Ахмат" прибув на цю ділянку, ми його повністю зупинили. І вийшло так, що дуже багато вже противників знищено, багато техніки знищено, ми зупинили повністю просування противника. І зараз знищуємо його в рамках цього ізоляційного кола", — заявив Апті Алаудінов.

Російський чеченський військовий діяч також визнав, що українським силам "вдалося просочитися" на 10-12 км на території РФ, але, за його словами, йдеться і про ДРГ, і про "безпосередні формування", які увійшли й зайняли деякі населені пункти.

Він також додав, що перед російськими військами стоїть завдання "заблокувати противника і вже не випускати звідси".

"Наші солдати — це найкращі солдати у світі. Насправді жодного місця, де наш підрозділ відступив, немає. Тобто ми тільки вміємо йти вперед і ніколи не відступаємо", — додав Алаудінов.

Апті Алаудінов — про становище в Курській області

За його словами, власне підрозділів, що складаються з уродженців Чечні, у Курській області небагато.

"Чеченських військ тут майже не було. Тут було дуже мало чеченських підрозділів. І там, де вони перебували, вони досі ці позиції тримають. Була величезна ділянка, тобто опорні пункти, між ними дуже велика територія — і противник пройшов між ними. Про те, що чеченські сили когось пропустили, писали тільки ципсошні канали, і ті канали в Росії, які теж є проукраїнськими.

"Кажуть, є полонені?" — запитав журналіст китайського каналу. Алаудінов відповів, що "дуже багато полонених". Потім журналіст уточнив запитання: "Ні, це ваших чеченських полонених забрали українські".

На що командир формування "Ахмат" відповів, що було п'ятеро полонених — троє людей, які перебували безпосередньо на позиціях, і двоє — зв'язківці.

Нагадаємо, що Апти Алаудінова 19 серпня заявив, що російські строковики мають воювати в Курській області.

Також повідомлялося, що в бригаді "Рубіж" назвали основну тактику ЗС РФ на трьох напрямках.