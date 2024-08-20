В РФ готовятся к многомесячным боям за Курскую область (видео)

Командир формирования ВС РФ "Ахмат" также озвучил и сроки завершения всей войны в Украине, и назвал количество уроженцев Чечни, попавших в плен ВСУ.

Related video

События в Курской области могут продолжаться еще несколько месяцев, такое заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов. Он считает, что в ближайшие несколько месяцев "это все завершится", сказал он в комментарии китайскому телеканалу Phoenix.

По словам Алаудинова, два-три месяца — это также и сроки завершения всей так называемой российской операции в Украине. Надо сказать, что в феврале Алаудинов также давал прогноз, согласно которому война в Украине должна завершиться "максимум в сентябре" 2024 года.

Ко всему прочему, за последние две недели он как минимум шесть раз говорил об "остановке" продвижения украинских сил в Курской области, первый раз — еще 9 августа. Но с тех пор ВСУ взяли под контроль 1250 кв. км российской территории и 92 населенных пункта, согласно докладу президента Украины Владимира Зеленского 19 августа.

"У нас на фронте обстановка абсолютно подконтрольная. Пока нас не было, противник продвинулся на территорию России. С момента, как "Ахмат" прибыл на этот участок, мы его полностью остановили. И получилось так, что очень много уже противников уничтожено, много техники уничтожено, мы остановили полностью продвижение противника. И сейчас уничтожаем его в рамках этого изоляционного круга", — заявил Апти Алаудинов.

Российский чеченский военный деятель также признал, что украинским силам "удалось просочиться" на 10-12 км на территории РФ, но, по его словам, речь идет и о ДРГ, и о "непосредственных формированиях", которые вошли и заняли некоторые населенные пункты.

Он также добавил, что перед российскими войсками стоит задача" заблокировать противника и уже не выпускать отсюда".

"Наши солдаты — это лучшие солдаты в мире. На самом деле ни одного места, где наше подразделение отступило, нету. То есть мы только умеем идти вперед и никогда не отступаем", — добавил Алаудинов.

Апти Алаудинов — о положении в Курской области

По его словам, собственно подразделений, состоящих из уроженцев Чечни, в Курской области немного.

"Чеченских войск здесь почти не было. Здесь было очень мало чеченских подразделений. И там, где они находились, они до сих пор эти позиции держат. Был огромный участок, то есть опорные пункты, между ними очень большая территория — и противник прошел между ними. О том, что чеченские силы кого-то пропустили, писали только ципсошные каналы, и те каналы в России, которые тоже являются проукраинскими.

"Говорят, есть пленные", — спросил журналист китайского канала. Алаудинов ответил, что "очень много пленных". Затем журналист уточнил вопрос: "Нет, это ваших чеченских пленных забрали украинские".

На что командир формирования "Ахмат" ответил, что было пять пленных — три человека, находившихся непосредственно на позициях, и два — связисты.

Напомним, что Апты Алаудинова 19 августа заявил, что российские срочники должны воевать в Курской области.

Также сообщалось, что в бригаде "Рубеж" назвали основную тактику ВС РФ на трех направлениях.