Продвинулись вперед: Сырский рассказал о ситуации в Курской области (карта)

По словам Сырского, с начала операции ВСУ прошли вглубь от 28 до 35 км, а OSINT-исследователи DeepState отмечают, что украинцы продвинулись возле Мартыновки.

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Подконтрольная Вооруженным силам Украины территория в Курской области увеличилась до 1263 кв. км. Также Украина контролирует до 93 населенных пунктов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

"С целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории Российской Федерации, а также опережения противника группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись в глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 кв. км территории и взяли под контроль 93 населенных пункта", — рассказал Александр Сырский.

По его словам, противник ведет маневренную оборону и пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделения Сил обороны Украины вглубь территории РФ, наращивает группировку и перемещает войска с других направлений.

"Дальнейшие действия наших войск на этом направлении напрямую будут зависеть от развития оперативной обстановки", — отметил главнокомандующий.

В Deep State добавили, что наши Силы Обороны продвинулись возле Мартыновки.

ВСУ держат под контролем еще один населенный пункт Фото: DeepStateMAP

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ контролируют 92 населенных пункта в Курской области, однако уже сейчас Украина близка к тому, чтобы закрыть котел на реке Сейм. Тем временем россияне же готовятся к многомесячным боям за Курскую область.

Украинская власть и Силы обороны пока не проводят эвакуацию жителей населенных пунктов на территории Курской области России, которые сейчас находятся под контролем наших Вооруженных сил. Военные действия в населенных пунктах не ведутся.