Новая реальность: Кремль готовит россиян к многомесячным боям за Курскую область, — СМИ

После того, как началась атака на Курскую область. российская элита была шокирована продвижением ВСУ, но со временем уже "привыкла" к боям. Власти дали распоряжение федеральным СМИ, которые должны "успокоить" население и убедить их, что никакой катастрофы не произошло.

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В Кремле убеждены, что операция ВСУ в Курской области быстро не закончится и продлится несколько месяцев. При этом россиян пытаются убедить в том, что это "новая нормальность". Об этом в комментарии российскому медиа "Медуза" рассказали люди, близкие к администрации президента РФ и правительству.

Два источника из Кремля и один близкий к руководству правительства рассказали журналистам, что сначала российские "элиты" были шокированы прорывом границы и тем, что бои начали переноситься с украинской территории. Спустя 2 недели это чувство прошло и у них "произошло привыкание".

"Вначале было непонятно, какими силами зашли, на какой срок это. Сейчас понимание есть, это всегда легче. До областных центров далеко. Но сам заход [ВСУ] на территорию РФ и взятие под контроль сел — это событие новое, и событие очень неприятное", — рассказывает инсайдер.

Другой источник из администрации президента сослался не результаты недавнего соцопроса, который показал, что "преобладание тревожных настроений" среди россиян с 6 августа выросло сразу на 6% и теперь достигает 45%. В Кремле считают, что эти показатели крайне высокие и выражают надежду, что вскоре они будут снижены.

Журналисты "Медузы" отметили, что один из собеседников рассуждал цинично, когда говорил о настроениях в обществе, хоть и сказал, что "если бы война остановилась — всем бы стало легче".

"Во время шока, а это, безусловно, было шоком, всегда происходят скачки [социологических показателей], потом люди привыкают и все устаканивается. Что творилось во время мятежа Пригожина, мобилизации и в начале войны? Но все устаканилось", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы ситуация вновь наладилась как можно быстрее, правительство усилило пропаганду и рассказывает населению о том, что им придется жить в "новой реальности" и "новой нормальности", продолжают авторы материала. Медиатехнолог, сотрудничающий с внутриполитическим блоком администрации президента считает, что такие обороты в пропаганде нужны для того, чтобы люди считали события в Курской области не отклонением, а "новой нормой", даже если она временная.

"Это должно успокаивать. В отклонении от нормы существовать сложно. В норме, пусть и новой, — проще", — объяснил инсайдер логику Кремля.

Составляющие "новой реальности", по задумке российских властей, выглядят следующим образом:

противник и правда прорвался на российскую территорию;

врагов ждет обязательное поражение;

на возвращение территорий уйдет время, поэтому нужно подождать.

Свой негатив и шок россиянам рекомендуют направить в "позитивное русло", а именно — помочь собрать деньги для Курской области. Такие сборы открывали и в некоторых государственных корпорациях.

В целом чиновники, с которыми говорили журналисты, уверены, что бои могут продлиться несколько месяцев, однако эта оценка "достаточно оптимистическая — если все получится".

Напомним, 21 августа сообщалось, что ВС РФ забрали части с Донбасса для защиты Курской области. Бойцы следят за перемещением ВС РФ на Донбассе и действительно видят, что какие-то части отводят под Курск. Однако основные боевые подразделения и дальше стоят на линии фронта, не ослабляя давление на позиции ВСУ, пояснил командир из-под Часового Яра.

20 августа сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации в Курской области и успехах Сил обороны. По его словам, с начала прорыв ВСУ прошли вглубь от 28 до 35 км, а OSINT-исследователи DeepState отмечают, что украинцы продвинулись возле Мартыновки.