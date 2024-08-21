Перебрасывают "запасных": ВС РФ забрали части с Донбасса для защиты Курской области (видео)

Бойцы следят за перемещением ВС РФ на Донбассе и действительно видят, что какие-то части отводят под Курск. Однако основные боевые подразделения и дальше стоят на линии фронта, не ослабляя давление на позиции ВСУ, пояснил командир из-под Часового Яра.

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После порыва ВСУ в Курской области ВС РФ не ослабили атаки на линии фронта от Северска до Часового Яра. Противник отвел некоторые части для закрытия прорыва, но старательно скрывает перемещения. О ситуации на Донбассе командир экипажа БПЛА "Кара небесная" бригады "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Отченаш пояснил, что российские подразделения продолжают атаковать позиции ВСУ у Часового Яра, а также у Северска и Краматорска. В то же время, разведка Сил обороны действительно заметила, что есть определенная переброска частей противника на Курщину. Однако все происходит скрыто, поэтому точно что-то утверждать он не может.

"Враг является достаточно опытным и говорить о его массовой логистике нам не приходится. Однако мы владеем информацией, что подразделения переводятся в Курскую область", — сказал офицер.

Особенностью атак является то, что ВС РФ запускают управляемые авиабомбы (КАБы), бросают вперед пехоту (до отделения), но минимально применяют бронетехнику, слышно на видео. Изменений линии фронта на данном участке фронта на Донбассе в последнее время не было, подчеркнул Отченаш. Украинские войска держат позиции, а россияне заходят небольшими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), но не более.

"Ситуация достаточно напряженная на всех направлениях, противник продолжает свои штурмовые действия и нельзя сказать, что стало немножечко легче. Однако, в Часовом Яру тех достижений, которые они хотели бы, согласно коэффициенту полезного действия расходов российских солдат в украинской земле, у них нет", — пояснил военный.

Бои на Донбассе и в Курской области 21 августа

Об отводе подразделений ВС РФ на Курщину говорилось в отчете Института изучения войны, опубликованном 21 августа. Аналитики сообщили, основываясь на заявлениях российских милблогеров, что из Часового Яра забрали часть 11-й бригады Воздушно-десантных войск. Однако они пока не могут утверждать, что Генштаб РФ решил забирать настоящие боевые части. Согласно данным ISW, речь идет о подразделениях, которые были "запасными" на поле боя: их вводили в случае необходимости.

"Российское военное командование, вероятно, крайне не склонно выводить воинские подразделения, участвующие в боевых действиях, из приоритетных секторов в Донецкой области из-за опасений относительно дальнейшего замедления темпов операций на этих направлениях", — говорится в отчете.

Отметим, ранее Фокус писал о мерах, которые принимает ВС РФ для уменьшения прорыва на Курщине. В частности, пришлось перебрасывать некоторые части из-под Херсона, из-под Работино, а также срочников. Между тем издание Forbes рассказало о новейших российских дронах, которые появились в месте прорыва. Согласно данным аналитиков, беспилотники управляются дистанционно с помощью оптоволокна, поэтому на них не влияют украинские средства глушения.

Напоминаем, 20 августа командующий ВСУ Александр Сырский показал карту боевых действий на Курщине, которая охватывает большую площадь, чем заметили ранее аналитики. Между тем в РФ жалуются на уничтожение трех мостов через реку Сейм и возможность окружения 3 тыс. российских солдат.