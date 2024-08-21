Підірвав гранату та місяць ховався: поліція затримала військового з Нікопольщини (фото)

Правоохоронці затримали 25-річного військового з Нікопольщини, який підірвав гранату і поранив дружину та доньку. Поліція запросила кінологів, оперативників, спецпризначенців і відшукала фігуранта у Полтавській області.

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Військового, який утік після злочину в Дніпропетровській області, затримали на Полтавщині. Чоловіка шукали понад місяць після того, як він підірвав гранату після сварки з дружиною. Про деталі затримання розповіла пресслужба ГУ Національної поліції Полтавської області.

Повідомлення про чоловіка-підривника з'явилось на порталі Нацполіції 20 серпня. Вказується, що полтавські правоохоронці отримали орієнтування від колег з Дніпропетровщини про 25-річного українця, який утік з місця скоєння злочину. Для його пошуків залучили кінологів, загін спецпризначення, оперативників карного розшуку та інших служб. В підсумку підозрюваного затримали у той момент, коли він саме намагався виїхати в іншу область.

"Під час реалізації спланованих оперативних заходів нам вдалося визначити місцеперебування фігуранта та затримати його при спробі виїзду в іншу область", — навела пресслужба коментар начальника поліції Полтавщини Євген Рогачов.

У дописі також є фото затриманого. Його обличчя заблюрене, по обидва боки стоять правоохоронці. Фігурант підозрюється у вчиненні злочину за ст. 15 ст. 115 Кримінального кодексу — замах на умисне вбивство.

Підривник з Нікопольщини - затримання підозрюваного Фото: Національна поліція

Підрив гранати — деталі подій під Нікополем 8 липня

Зазначимо, раніше Фокус писав про жителя Дніпропетровської області, який підозрюється у замаху на умисне вбивство. 8 липня 2024 року правоохоронці повідомили, що чоловік підірвав гранату під ногами дружини та п'ятирічної доньки. Внаслідок вибуху вони отримали серйозні травми і їх доправили в лікарню. Тим часом фігурант утік з місця злочину і його оголосили у розшук. В орієнтуванні вказано, що підозрюваний — військовослужбовець ЗСУ Роман Білоус. Подія сталася о 23:30 8 липня: чоловік витягнув дружину на ґанок, тягнучи за волосся, і висмикнув чеку з гранати. Граната вибухнула, а в зону її ураження потрапила донька. Причина такого вчинку встановлюють. Попередньо відомо, що чоловік вчиняв сімейне насильство — бив дружину.

Підривник з Нікопольщини - орієнтування, розповсюджене Нацполіцією Фото: Нацполіція України

Нагадуємо, 7 липня стався вибух гранати в Луцьку: її кинули посеред натовпу на зупинці транспорту. У серпні було гучно у кав'ярні у Києві. На відео з місця подій бачимо, як пристрій вибухає прямо на барній стійці.