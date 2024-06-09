Висмикнув чеку у відділенні: у Луцьку чоловік випадково підірвав гранату на пошті (відео)

За даними місцевих журналістів, йдеться про піротехнічні імітаційні гранати, які потерпілий замовив в інтернеті. Після вибуху йому знадобилася допомога медиків, але загроз для життя немає.

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У Луцьку в одному з відділень "Нової пошти" пролунав вибух. Пізніше виявилося, що чоловік випадково підірвав гранату й дістав поранення. Про це повідомляє місцевий "12 канал".

Стався інцидент у неділю, 9 червня. Спочатку в мережі з'явився ролик, який було знято неподалік північного ринку, де й пролунали вибухи. Поруч стояла карета швидкої допомоги, яка оглядала постраждалого чоловіка. Видання "Конкурент" повідомляло, що в нього було травмовано око.

Пізніше виявилося, що лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати і пішов отримувати замовлення на одне з місцевих відділень "Нової пошти". Отримавши посилку він вирішив оглянути товар одразу на місці.

"Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Та вибухнула. Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров'ю загроз немає", — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що співробітники відділення "Нової пошти" не постраждали. Яке покарання може загрожувати чоловікові за вчинені дії — інформації немає. У поліції офіційно не коментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що у Львівській області 24-річний мешканець Борислава підірвав на вулиці гранату і загинув. За повідомленням поліції Львівської області, інші люди в момент вибуху поруч із хлопцем не перебували.

4 березня повідомлялося, що київський "квартирник" вирішив підірвати поліцейських, коли його спільника затримали. За даними співробітників правоохоронних органів, чоловіки обкрадали квартири і магазини. Під час останнього свого злочину вони вкрали ноутбук, будівельні інструменти та товари для тварин.