Выдернул чеку прямо в отделении: в Луцке мужчина случайно взорвал гранату на почте (видео)

По данным местных журналистов, речь идет про пиротехнические имитационные гранаты, которые пострадавший заказал в интернете. После взрыва ему понадобилась помощь медиков, но угроз для жизни нет.

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В Луцке в одном из отделений "Новой почты" прозвучал взрыв. Позже оказалось, что мужчина случайно взорвал гранату и получил ранения. Об этом сообщает местный "12 канал".

Произошел инцидент в воскресенье, 9 июня. Сначала в сети появился ролик, который был снят недалеко от северного рынка, где и прозвучали взрывы. Рядом стояла карета скорой помощи, которая осматривала пострадавшего мужчину. Издание "Конкурент" сообщало, что у него был травмирован глаз.

Позже оказалось, что житель Луцка заказал в интернете три пиротехнические имитационные гранаты и пошел получать заказ на одно из местных отделений "Новой почты". Получив посылку он решил осмотреть товар сразу на месте.

"Не соблюдая правила обращения с такими предметами, случайно выдернул чеку одной из учебных гранат. Та взорвалась. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его здоровью угроз нет", — говорится в сообщении.

Также известно, что сотрудники отделения "Новой почты" не пострадали. Какое наказание может грозить мужчине за совершенные действия — информации нет. В полиции официально не комментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 8 мая сообщалось, что во Львовской области 24-летний житель Борислава взорвал на улице гранату и погиб. По сообщению полиции Львовской области, другие люди в момент взрыва рядом с парнем не находились.

4 марта сообщалось, что киевский "квартирщик" решил взорвать полицейских, когда его сообщника задержали. По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчины обворовывали квартиры и магазины. Во время последнего своего преступления они украли ноутбук, строительные инструменты и товары для животных.