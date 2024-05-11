В центре Броваров прогремел взрыв: среди пострадавших полицейский (фото, видео)

В результате инцидента пострадали двое человек. В Нацполиции уточняют, что неизвестный мужчина, из-за действий которого на место вызвали правоохранителей, попытался скрыться и бросил гранату в сторону силовика.

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В субботу, 11 мая, в центре Броваров Киевской области раздался взрыв. Вероятной причиной стала детонация гранаты. Об этом сообщает городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"В центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина "Красный маркет" примерно в 20.40 раздался взрыв", — сообщил Сапожко.

В центре Броваров раздался взрыв

Согласно предварительным данным, пострадали два человека, включая одного сотрудника полиции.

"На месте работают правоохранители и медики. Подробности инцидента выясняются", — сообщил мэр.

При этом в местном паблике "news_brovary" заявили, что вероятная причина врыва — детонация гранаты.

"В Броварах произошел взрыв гранаты. По свидетельствам очевидцев, граната взорвалась в руках мужчины, ранен полицейский", — говорится в сообщении.

В центре Броваров раздался взрыв

Кроме того, в сети появилось видео с места происшествия.

Реакция полиции на взрыв в Броварах 11 мая

По данным Национальной полиции Украины, в результате взрыва гранаты в Броварах ранен полицейский и правонарушитель. Событие произошло сегодня около 21:00. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В центре Броваров раздался взрыв

Сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции были вызваны на место из-за сообщений о хулиганских действиях, совершенных неизвестным лицом.

Мужчина попытался скрыться, после чего полицейский начал преследование. В результате злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя.

В результате взрыва пострадали как полицейский, так и сам правонарушитель, получив ранения.

Следователи инкриминируют задержанному ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Закарпатской области 15 декабря местный депутат взорвал гранаты. Он во время сессии достал из кармана гранату и бросил ее на пол. После этого прозвучали несколько взрывов. Правоохранители начали расследование инцидента по факту террористического акта. Всего 26 человек пострадали.