Депутат взорвал гранаты во время заседания на Закарпатье: пострадали 26 человек (видео 18+)

Во время заседания Керецковского сельского совета один из депутатов бросил гранаты. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, рассказали в полиции.

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В Керецкивской общине Закарпатской области депутат взорвал гранаты, в результате чего пострадали 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области в Facebook.

В пятницу 15 декабря в 11:37 на линию "102" поступило сообщение о том, что в здании Керецкивского сельского совета Мукачевского района один из депутатов взорвал гранаты во время заседания сессии.

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Место после подрыва гранатами

"В результате происшествия пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты", — говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что на месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, 4 декабря в Подольском районе Киева произошел взрыв в частном доме, в результате чего погиб мужчина 1950-го года рождения. Причиной подрыва стала детонация гранаты во дворе дома. Следователи начали уголовное производство.

28 июля произошел взрыв в Доме профсоюзов в Одессе, граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога. В результате чего мужчина погиб, его посетитель получил ранения, у него диагностировали баротравму легкой степени. По информации Telegram-каналов, клиент подарил гранату своему массажисту, а тот случайно выдернул чеку.