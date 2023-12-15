Депутат підірвав гранати під час засідання на Закарпатті: постраждало 26 людей (відео 18+)

Під час засідання Керецьківської сільської ради один із депутатів кинув гранати. Шість постраждалих перебувають у тяжкому стані, розповіли в поліції.

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У Керецьківській громаді Закарпатської області депутат підірвав гранати, в результаті чого постраждало 26 людей, шість з них — у тяжкому стані. Про це повідомили в пресслужбі поліції Закарпатської області у Facebook.

У п'ятницю 15 грудня об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району один із депутатів підірвав гранати під час засідання сесії.

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Місце після підриву гранатами

"Внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати", — йдеться у повідомленні.

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У поліції зазначили, що на місці події працюють усі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 4 грудня у Подільському районі Києва відбувся вибух у приватному будинку, в результаті чого загинув чоловік 1950-го року народження. Причиною підриву стала детонація гранати у дворі будинку. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

28 липня стався вибух в Будинку профспілок в Одесі, граната вибухнула в руках масажиста-реабілітолога. Внаслідок чого чоловік загинув, його відвідувач отримав поранення, в нього діагностували баротравму легкого ступеня. За інформацією Telegram-каналів, клієнт подарував гранату своєму масажисту, а той випадково висмикнув чеку.