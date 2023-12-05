Расследуют умышленное убийство: в Киеве из-за взрыва гранаты погиб мужчина (фото)

По данным правоохранителей, взрыв боеприпаса произошел во дворе возле дома. В результате погиб местный житель 1950-го года рождения.

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В воскресение, 4 декабря, на улице Замковецкой в Подольском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что примерно в 16:50 в полицейское отделение поступила информация о взрыве в частном доме. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления, сотрудники ГСЧС и медики.

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Как оказалось, в результате взрыва погиб владелец квартиры – мужчина 1950-го года рождения. О других жертвах не сообщается. Происшествие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

На место проишествия прибыли правоохранители и врачи Фото: Полиция Киева

Позже в столичной полиции добавили, что причиной взрыва стала детонация гранаты. Боеприпас взорвался во дворе возле дома.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — это умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай", — сообщили правоохранители.

Напомним, 14 ноября, в городе Кременчуг Полтавской области поступило два сообщения в полицию о гражданах, принесших боеприпасы в общественные места. В одном из местных кафе нетрезвый мужчина подошел к женщине и положил ей в руку предмет, напоминающий гранату, после чего покинул заведение. Второй инцидент произошел на улице Алитуской — неизвестный держал в руках предмет, похожий на боеприпас.

Ранее, 9 ноября, в полиции сообщили, что в Одесской области мужчина взорвал гранату в автомобиле. По данным ГУНП, автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги. Впоследствии мужчина достал гранату и выдернул чеку.