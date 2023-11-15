"Положил женщине в руку" в Кременчуге мужчина принес в кафе гранату (видео)

По данным правоохранителей, местный житель, оставивший в заведении боеприпас, пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

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В Полтавской области, в городе Кременчуг, 14 ноября поступило два сообщения в полицию о гражданах, принесших боеприпасы в общественные места. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Как отмечают правоохранители, первый вызов был связан с тем, что в одном из местных кафе нетрезвый мужчина подошел к женщине и положил ей в руку предмет, напоминающий гранату, после чего покинул заведение.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и взрывотехники. Специалисты изъяли имитационно-тренировочную гранату с пиротехническим эффектом категории Р1, имитирующей боевую гранату РГД-5.

Личность фигуранта правоохранителям удалось установить в течение часа. Злоумышленником оказался местный житель 1972 года рождения.

В Кременчуге мужчина принес в кафе гранату

Второй инцидент произошел на улице Алитуской в Кременчуге. По словам очевидцев, неизвестный держал в руках предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие на место правоохранители изъяли предмет у мужчины 1980 года рождения. По предварительным данным специалистов, речь идет о страйкбольной гранате. По упомянутым инцидентам продолжаются следственные действия.

Напомним, 9 ноября в Одесской области мужчина взорвал гранату в автомобиле. По данным правоохранителей, автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги.

Ранее, 6 ноября, в Киевской области в одном из домовладений взорвалась граната. Позже стало известно, что в результате взрыва погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков.