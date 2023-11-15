"Поклав жінці в руку" у Кременчуці чоловік приніс у кафе гранату (відео)

За даними правоохоронців, місцевий житель, який залишив у закладі боєприпас, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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У Полтавській області, у місті Кременчук, 14 листопада надійшло два повідомлення в поліцію про громадян, які принесли боєприпаси в громадські місця. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Як зазначають правоохоронці, перший виклик був пов'язаний із тим, що в одному з місцевих кафе нетверезий чоловік підійшов до жінки і поклав їй у руку предмет, що нагадує гранату, після чого залишив заклад.

На місце події прибули співробітники поліції, рятувальники та вибухотехніки. Фахівці вилучили імітаційно-тренувальну гранату з піротехнічним ефектом категорії Р1, що імітує бойову гранату РГД-5.

Особу фігуранта правоохоронцям вдалося встановити протягом години. Зловмисником виявився місцевий житель 1972 року народження.

У Кременчуці чоловік приніс у кафе гранату

Другий інцидент стався на вулиці Алітуській у Кременчуці. За словами очевидців, невідомий тримав у руках предмет, схожий на боєприпас.

Правоохоронці, які прибули на місце, вилучили предмет у чоловіка 1980 року народження. За попередніми даними фахівців, йдеться про страйкбольну гранату. За згаданими інцидентами тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 9 листопада в Одеській області чоловік підірвав гранату в автомобілі. За даними правоохоронців, автостопник попросив підвезти його, а дорогою почав вимагати у водія та його пасажира гроші.

Раніше, 6 листопада, у Київській області в одному з домоволодінь вибухнула граната. Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков.