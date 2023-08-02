"Був незадоволений": в ОВА розкрили, навіщо чоловік приніс гранату в ПФУ в Марганці (відео)

За словами заступника начальника Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова, коли чоловік зрозумів, що нічого не доб'ється — відпустив заручницю і підірвав гранату. Зараз він перебуває в лікарні під наглядом лікарів, до нього приставлено конвой.

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Чоловік, який підірвав гранату в будівлі Пенсійного фонду України в Марганці Дніпропетровської області, був незадоволений питаннями, пов'язаними з роботою установи. Про це в середу, 2 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

"Це був відвідувач Пенсійного фонду, який був незадоволений з якихось питань — взяв заручницю і коли зрозумів, що в нього нічого не виходить, відпустив заручницю та підірвав гранату", — повідомив Орлов.

За інформацією чиновника, чоловіка доправили до лікарні з осколковими пораненнями. Його стан стабільний. Повідомляється також, що до нього приставили конвой.

Орлов також зазначив, що постраждав тільки чоловік, який підірвав гранату. За оцінками обласного управління ПФУ, приміщення повністю приберуть до кінця дня і воно зможе продовжити роботу у звичайному режимі.

Наразі невідомо, де чоловік узяв гранату — це встановить слідство.

Вибух гранати в будівлі ПФУ в Марганці

Як уже повідомлялося, у місті Марганець чоловік приніс гранату в будівлю Пенсійного фонду України. Одну з відвідувачок він узяв у заручники, але після переговорів із поліцією відпустив її та підірвав гранату. Крім нього ніхто більше не постраждав.

Нагадаємо також, 28 липня в Одесі прогримів вибух у Будинку профспілок на Куликовому полі. Згідно з інформацією, поширеною місцевими Telegram-каналами, вибух був спричинений необережним поводженням із гранатою. За повідомленнями, клієнт вручив гранату масажисту, який ненавмисно висмикнув чеку, що і призвело до вибуху. Унаслідок цього інциденту масажист загинув, а його клієнт дістав травми.