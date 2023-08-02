"Был недоволен": в ОВА раскрыли, зачем мужчина принес гранату в ПФУ в Марганце (видео)

По словам замначальника Днепропетровской ОВА Владимира Орлова, когда мужчина понял, что ничего не добьется — отпустил заложницу и подорвал гранату. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей, к нему приставлен конвой.

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Мужчина, который взорвал гранату в здании Пенсионного фонда Украины в Марганце Днепропетровской области, был недоволен вопросами, связанными с работой учреждения. Об этом в среду, 2 августа, в эфире национального телемарафона сообщил заместитель начальника Днепропетровской ОВА Владимир Орлов.

"Это был посетитель Пенсионного фонда, который был неудовлетворен по каким-то вопросам — взял заложницу и когда понял, что у него ничего не выходит, отпустил заложницу и подорвал гранату", — сообщил Орлов.

По информации чиновника, мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями. Его состояние стабильное. Сообщается также, что к нему приставили конвой.

Орлов также отметил, что пострадал только мужчина, который взорвал гранату. По оценкам областного управления ПФУ, помещение будет полностью убрано к концу дня и сможет продолжить работу в обычном режиме.

Пока неизвестно, где мужчина взял гранату — это установит следствие.

Взрыв гранаты в здании ПФУ в Марганце

Как уже сообщалось, в городе Марганец мужчина принес гранату в здание Пенсионного фонда Украины. Одну из посетительниц он взял в заложники, но после переговоров с полицией отпустил ее и взорвал гранату. Кроме него никто больше не пострадал.

Напомним также, 28 июля в Одессе прогремел взрыв в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Согласно информации, распространенной местными Telegram-каналами, взрыв был вызван неосторожным обращением с гранатой. По сообщениям, клиент вручил гранату массажисту, который нечаянно выдернул чеку, что и привело к взрыву. В результате этого инцидента массажист погиб, а его клиент получил травмы.