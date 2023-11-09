На Одещині чоловік у військові формі підірвав гранату в мікроавтобусі (фото)

Правоохоронців зазначили, що автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у водія та його пасажира гроші. Для затримання злочинця поліція вводила операцію "Сирена".

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На Одещині чоловік підірвав гранату в автомобілі після того, як водій та його пасажир відмовилися віддати йому гроші. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, водій вантажного автомобіля 9 листопада підібрав на трасі чоловіка у військовій формі.

В ГУНП зазначили, що автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у керманича та його пасажира гроші.

На Одещині невідомий підірвав гранату у мікроавтобусі На Одещині невідомий підірвав гранату у мікроавтобусі

Поліція вводила операцію "Сирена"

Згодом чоловік дістав гранату та висмикнув чеку. Після чого, як інформують в поліції області, стався вибух.

На Одещині невідомий підірвав гранату у мікроавтобусі

Зловмисник з місця події втік. Проте його затримали у ході спеціальної поліцейської операції "Сирена", яка вводиться по затриманню озброєного злочинця.

"Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир водія", — йдеться у повідомленні.

Зараз, за словами правоохоронців, із затриманим працюють слідчі. Встановлюються повні обставини події.

На Одещині невідомий підірвав гранату у мікроавтобусі

Деталі про інцидент в Одеській області

Як повідомляють джерела "РБК-Україна" подія трапилася у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Вони також зазначили, що невідомий чоловік кинув гранату у мікроавтобусі Mercedes-Benz.

"Наші джерела наголошували, що чоловік був у камуфльованій формі, але точно невідомо, чи це був військовий", — наголошують журналісти.

Окрім того, поки немає інформації, де саме чоловік взяв гранату та чи був він під дією алкоголю або інших речовин.

Нагадаємо, 3 листопада у мережі поширили відео, на якому люди у військовій формі нібито силоміць затягли людину в автомобіль. За даними автора публікації, відповідний інцидент трапився у центрі Одеси — на вулиці Малій Арнаутській.

Раніше, 28 вересня, у місті Дунаївці Хмельницької області двоє чоловіків побили місцевого жителя, який зробив їм зауваження через те, що вони слухали російський шансон. Нападника на 64-річного чоловіка розшукали правоохоронці, і йому вручено підозру за фактом побиття.