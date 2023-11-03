"Я тебе знищу": в центрі Одеси чоловіки у військовій формі затягли людину в авто, — соцмережі (відео)

У соціальних мережах стверджують, що чоловіка нібито відвезли у невідомому напрямку після погроз фізичної розправи.

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У п’ятницю, 3 листопада, у мережі поширили відео, на якому люди у військовій формі нібито силоміць затягли людину в автомобіль. Кадри інциденту опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів.

За даними автора публікації, відповідний інцидент трапився у центрі Одеси — на вулиці Малій Арнаутській. Однак, не надається інформація про точну дату події.

Окрім того, автор допису стверджує, що чоловіка нібито відвезли у невідомому напрямку після погроз фізичної розправи.

На кадрах можна помітити, що всередині автівки знаходиться людина. Ще одна особа стоїть біля задніх дверей машини, на відео її видно лише частково. Тим часом, чоловік у військовій формі нагинається до відчинених дверей та, ймовірно, комусь погрожує.

"Я тебе зараз вʼю. Я тебе знищу", — чутно на відеозаписі.

Реакція правоохоронців

У поліції та Спецпрокуратурі у сфері оборони Південного регіону поки не коментували подію.

Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, у мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому невідомий чоловік б'є затриманого в одному з відділень поліції Чернівців. Пізніше пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП розпочала службову перевірку.

Раніше, 28 вересня, у місті Дунаївці Хмельницької області двоє чоловіків побили місцевого жителя, який зробив їм зауваження через те, що вони слухали російський шансон. Нападника на 64-річного чоловіка розшукали правоохоронці, і йому вручено підозру за фактом побиття.