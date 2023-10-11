У Львові люди в формі силоміць відвезли чоловіка до ТЦК: розпочали перевірку (відео)

Мережею шириться відео, як у Львові серед міста нібито працівники військкомату затримали та примусово доставили чоловіка до територіального центру комплектування. В ТЦК вже розпочали службову перевірку.

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Кадри, на яких нібито працівники військкомату силоміць затримали чоловіка й відвезли до ТЦК поширили в мережі у середу, 11 жовтня. Розпочато службову перевірку. Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

На відеозаписі можна побачити, як кілька людей у військовій формі затягують чоловіка нібито до приміщення ТЦК. Жінка, котра веде зйомку, обурюється: "от як у нас пакують. Якраз для слідчої оперативної групи".

"Ви, що поліція, щоб його хапати?", – запитує ще один свідок події.

Як стверджують місцеві Telegram-канали, чоловіка було затримано на очах у свідків. Після цього його відвезли до ТЦК на Липинського.

Зокрема, нібито відомо, що чоловік приїхав до Львова зі столиці. У військкоматі йому провели медичне обстеження, а вже зранку його відправили на полігон у Рівненській області.

Реакція Львівського ТЦК та СП: деталі

У повідомленні йдеться, що командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку.

"Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі" – підтверджують у пресслужбі.

Відповідь ТЦК на ситуацію у Львові

Наголосили, що в ТЦК та СП призначено службову перевірку.

Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, у мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому невідомий чоловік б'є затриманого в одному з відділень поліції Чернівців.

Раніше, 28 вересня, у місті Дунаївці Хмельницької області двоє чоловіків побили місцевого жителя, який зробив їм зауваження через те, що вони слухали російський шансон. Нападника на 64-річного чоловіка розшукали правоохоронці, і йому вручено підозру за фактом побиття.