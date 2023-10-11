Во Львове люди в форме силой отвезли мужчину в ТЦК: начали проверку (видео)

Сетью распространяется видео, как во Львове среди города якобы работники военкомата задержали и принудительно доставили мужчину в территориальный центр комплектования. В ТЦК уже начали служебную проверку.

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Кадры, на которых якобы работники военкомата силой задержали мужчину и отвезли в ТЦК распространили в сети в среду, 11 октября. Начата служебная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

На видеозаписи можно увидеть, как несколько человек в военной форме затягивают мужчину якобы в помещение ТЦК. Женщина, которая ведет съемку, возмущается: "вот как у нас пакуют. Как раз для следственной оперативной группы".

"Вы, что полиция, чтобы его хватать?", — спрашивает еще один свидетель происшествия.

Как утверждают местные Telegram-каналы, мужчина был задержан на глазах у свидетелей. После этого его отвезли в ТЦК на Липинского.

В частности, якобы известно, что мужчина приехал во Львов из столицы. В военкомате ему провели медицинское обследование, а уже утром его отправили на полигон в Ривненской области.

Реакция Львовского ТЦК и СП: детали

В сообщении говорится, что командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая.

"Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме", — подтверждают в пресс-службе.

Ответ ТЦК на ситуацию во Львове

Отметили, что в ТЦК и СП назначена служебная проверка.

Напомним, в понедельник, 9 октября, в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный мужчина бьет задержанного в одном из отделений полиции Черновцов.

Ранее, 28 сентября, в городе Дунаевцы Хмельницкой области двое мужчин избили местного жителя, который сделал им замечание из-за того, что они слушали русский шансон. Нападавшего на 64-летнего мужчину разыскали правоохранители, и ему вручено подозрение по факту избиения.