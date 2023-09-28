В Хмельницкой области любители "русского шансона" жестоко избили мужчину из-за замечания (видео)

Нападавшего на 64-летнего мужчину разыскали правоохранители, и ему вручено подозрение по факту избиения. Пострадавший с тяжелыми травмами находился в реанимационном отделении

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В городе Дунаевцы в Хмельницкой области двое мужчин избили местного жителя, который сделал им замечание из-за того, что они слушали русский шансон. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Об этом в Facebook-группе "Деловые Дунаевцы" сообщила его жена Наталья Алексеева.

"Сделал замечание молодым людям которые были в нетрезвом состоянии и слушали "русский шансон" на полную громкость. Его избили. Нанесли тяжелые травмы, после которых он находился в реанимационном отделении, впереди еще дорогостоящие операции и тяжелая реабилитация. А эти "почитатели русского" и в дальнейшем гуляют по улицам нашего города", — написала женщина.

Женщина отметила, что ее сын сейчас воюет в Донецкой области и сейчас приехал в родной город в отпуск. Мужчину избили руками и ногами, а после этого нападавшие скрылись с места происшествия на авто. Впоследствии видео инцидента появилось в сети.

В полиции Хмельницкой области сообщили, что нападавшего на 64-летнего мужчину разыскали и ему вручено подозрение по факту избиения.

"26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко включил музыку в автомобиле своего товарища. По словам очевидцев, это были песни российских исполнителей. Из-за этого потерпевший, который в то время проходил мимо, сделал молодому человеку замечание и настоял, чтобы тот выключил музыку. В ответ подозреваемый агрессивно отреагировал и избил незнакомца. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", — сообщают детали инцидента правоохранители.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции объявили злоумышленнику подозрение по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УКУ. Сейчас решается вопрос с избранием 26-летнему мужчине меры пресечения.

Напомним, что на Львовщине произошел скандал с военкомами. Один из них избил гражданского, еще один — пытался безуспешно вмешаться в конфликт.

Ранее сообщалось, что на Львовщине одного из работников военкомата подозревают в пытках и незаконном удержании граждан. Ему избрали меру пресечения.