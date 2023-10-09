В полиции Черновцов избили мужчину: в местном ТЦК отреагировали (видео)

За избиением задержанного наблюдали сотрудники полиции и люди в форме. В областном ТЦК утверждают, что им не поступало сообщений об инциденте.

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В понедельник, 9 октября, в Сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный мужчина избивает задержанного в одном из отделений полиции Черновцов. Кадры опубликовал Telegram-канал headlines.

На видео видно, что за избиением наблюдают сотрудники полиции, некоторые из них при этом улыбаются. Задержанному дают документы на подпись. В публикации говорится, что таким образом из мужчины якобы "выбивали" согласие на мобилизацию.

На упомянутых кадрах можно также увидеть людей в военной форме, один из них участвовал в рукоприкладстве.

Видео датировано 30 июля 2022 года. События происходили ночью, около 03:30.

В Черновцах избили задержанного

Что говорят в ТЦК Черновцов

В Черновицком областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) прокомментировали видео избиения мужчины в отделении полиции. Сообщается, что по данному факту открыто уголовное производство.

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В ТЦК заявили, что на данный момент проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств случившегося. При этом в ведомстве утверждают, что им не поступало сообщений об этом инциденте.

"Руководство Черновицкого областного ТЦК и СП категорически осуждает любые проявления нарушения действующего законодательства Украины", — заявили в пресс-службе военкомата.

Напомним, 5 октября стало известно, что в Киеве двое нардепов избили парня. Согласно показаниям пострадавшего, он находился на улице, когда депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий, действующий член фракции СН, начали его снимать. Далее произошел конфликт и Дмитрук ударил потерпевшего.

Ранее, 28 сентября, в городе Дунаевцы в Хмельницкой области двое мужчин избили местного жителя, который сделал им замечание из-за того, что они слушали русский шансон. Нападавшего на 64-летнего мужчину разыскали правоохранители, и ему вручено подозрение по факту избиения.