Нардепы Дмитрук и Куницкий избили парня в центре Киева, — соцсети (видео)

Потерпевший заявил, что народные избранники якобы обвинили его в мошенничестве и требовали деньги. Сам нардеп Дмитрук говорит, что парень — работник мошеннического колл-центра.

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В Киеве двое нардепов избили парня. Пострадавший вызвал полицию. Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса. Инфо".

По показаниям пострадавшего, он находился на улице, когда один из депутатов — Артем Дмитрук, которого 16 ноября 2021 года исключили из фракции "Слуга народа", и его коллега тоже нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий начали его снимать. Парня это возмутило и он подошел выяснить причину съемки. Далее произошел конфликт и депутат Дмитрук ударил потерпевшего.

На место вызвали полицию. Правоохранители зафиксировали заявление об избиении.

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На обнародованном видео окровавленный парень рассказал, как все произошло. Предварительно, у пострадавшего сломан нос. Пострадавший утверждает, что парламентарии подошли к нему, начали снимать на камеру, обвинять в том, что он мошенник, требовали деньги, а потом начали избивать.

"Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня толкать, говорить всякие гадости на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась потасовка. Они меня начали бить", — рассказал пострадавший.

Он добавил, что Куницкий повалил его на землю, а Дмитрук начал бить кулаками по лицу.

Сам Дмитрук рассказал в комментарии Новости.LIVE, что парень якобы работник незаконного колл-центра, который мешал им пройти по улице.

"Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек убегают из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео", — сказал нардеп.

Что известно об Артеме Дмитруке

Артем Дмитрук — народный депутат IX созыва (с 2019 года), избирался от партии "Слуга народа". Он также предприниматель и профессиональный спортсмен, который руководил федерацией профессионального бокса Одессы и области.

25 января 2022 года в Одесском горсовете проводили заседание земельной комиссии, но мероприятие сорвал исключенный из фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук, который устроил вместе с соратниками драку. Нардеп с помощью группы поддержки прошел в зал на втором этаже горсовета, начал бегать по столам и ломать мебель.

Депутат Артем Дмитрук Фото: Гордон

Что известно об Александре Куницком

Александр Куницкий — народный депутат Украины 9 созыва. Избран по 169 округу (Харьков) от "Слуги народа". На момент баллотирования на выборах 2019 года, кроме украинского, имел также паспорт гражданина Израиля. Рассказывал, что служил в армии Израиля. Куницкий стал известен как активист "Дорожного контроля" под ником "ZP Санек", и как владелец одноименного ютуб-канала.

11 марта 2022 года его за съемку задержали в районе блокпоста и передали сотрудникам СБУ.

Напомним, что 28 августа, в Одессе напали на нардепа Артема Дмитрука. Он приехал в один из бизнес-центров, чтобы проверить информацию о работе мошеннического колл-центра. Уже в офисе один из сотрудников нанес удары Дмитруку. Нардеп сам вызвал правоохранителей, чтобы зафиксировать инцидент, однако от госпитализации в больницу отказался.

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