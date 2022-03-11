Депутата от "Слуга народа" Куницкого задержали на блокпосту (видео)

По словам экс-нардепа Борислава Березы, парламентария задержали из-за видеосъемки на блокпосту. Сам задержанный утверждает – расскажет свою версию после оглашения информации полицией.

Депутата фракции "Слуга народа" Александра Куницкого сегодня вечером, 11 марта, задержали в районе блокпоста и передали сотрудникам СБУ. Как сообщил в Telegram экс-депутат Украины Борислав Береза, причиной задержания якобы стала видеосъемка, которую проводил Куницкий в военное время возле блокпоста.

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"В процессе проверки документов начал бычиться и снимать на видео блокпост. На просьбу не снимать начал хамить и продолжал снимать", — написал Береза.

На видео можно увидеть, что нардеп, сидя в машине в наручниках, возмущается поведением тех, кто его задержал. Куницкий подвердил свое задержание и утверждает, что ждет информации от полиции, после чего готов рассказать все подробности своего задержания.

Напомним, что народный депутат Александр Куницкий был замечен в нескольких скандалах, связанных с подозрением в коррупционной деятельности. В сентябре 2021 года сотрудники НАБУ проводили обыски у нардепа, которого подозревали во взятках, уклонении от уплаты налогов и незаконном обогащении.

Позже харьковские полицейские остановили Куницкого за рулем автомобиля Porsche в связи с нарушением правил дорожного движения. Нардепспешил на выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, посвященное усилению ответственности за нарушения ПДД.