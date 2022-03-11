Депутата від "Слуги народу" Куницького затримали на блокпосту (відео)

За словами екснардепа Борислава Берези, парламентаря затримали через відеозйомку на блокпосту. Сам затриманий стверджує – розповість свою версію після оголошення інформації поліцією.

Депутата фракції "Слуга народу" Олександра Куницького сьогодні ввечері, 11 березня, затримали в районі блокпосту та передали співробітникам СБУ. Як повідомив у Telegram ексдепутат України Борислав Береза, причиною затримання нібито стала відеозйомка, яку проводив Куницький у воєнний час біля блокпосту.

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"У процесі перевірки документів почав бичитися та знімати на відео блокпост. На прохання не знімати почав хамити й продовжував знімати", — написав Береза.

На відео можна побачити, що нардеп, сидячи в машині в наручниках, обурюється поведінкою тих, хто його затримав. Куницький підтвердив своє затримання та стверджує, що чекає на інформацію від поліції, після чого готовий розповісти всі подробиці свого затримання.

Нагадаємо, що народного депутата Олександра Куницького було помічено в кількох скандалах, пов'язаних із підозрою в корупційній діяльності. У вересні 2021 року співробітники НАБУ проводили обшуки в нардепа, якого підозрювали в хабарі, ухиленні від сплати податків і незаконному збагаченні.

Пізніше харківські поліцейські зупинили Куницького за кермом автомобіля Porsche через порушення правил дорожнього руху. Нардеп поспішив на виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, присвячене посиленню відповідальності за порушення правил дорожнього руху.