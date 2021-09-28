У Харкові НАБУ проводить обшуки в компанії помічника "слуги" Куницького

Детективи кажуть, що їхні дії санкціоновані Вищим антикорупційним судом. Обшуки стосуються справи про хабар, ухилення від сплати податків і незаконне збагачення.

У Харкові співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованого антикорупційного бюро (САП) проводять обшуки в межах справи про хабар, ухилення від сплати податків і незаконне збагачення. Про це повідомляє НАБУ.

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Про те, хто саме є фігурантом, детективи не повідомляють, однак, вони розповіли, що дії санкціоновані Вищим антикорупційним судом. Ніякої іншої інформації вони не повідомили, пославшись на таємницю слідства.

У той же час "Українська правда", посилаючись на власні джерела, пише, що обшуки проходять в компанії "Автоентерпрайз" і поряд з будинком її генерального директора Дмитра Ніконова, а також депутатки міської ради від фракції "Слуга народу" Аліни Мустафаєвої. За словами Ніконова, слідчі відібрали в нього два телефони і ноутбук, після їхнього візиту двері в будинку залишилися зламаними.

Варто зазначити, що Ніконов і Мустафаєва на громадських засадах допомагають нардепу Куницькому.

Кримінальне провадження щодо Куницького

У 2020 році щодо Куницького було розпочато кримінальне провадження після виходу розслідування журналістів програми "Схеми". Журналісти дійшли висновку, що нардеп використовує свій мандат в інтересах приватного бізнесу. Вони стверджують, що Куницький просуває інтереси харківської групи компаній "Автоентерпрайз", яка імпортує електрокари та зарядні станції для них.

Фокус раніше писав про те, що ввечері 19 червня в Харкові Дмитро Ніконов, помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького (блогера ZPSanek) і власник мережі заправок для електромобілів AutoEnterprise, підстрелив чоловіка. Конфлікт між ними виник через паркувальне місце на вул. Новоолександрівській. Ніконов заявив, що він захищався у відповідь на агресію, а потерпілий сам "набіг мізинцем на кулю".

У березні повідомлялося, що Куницький порушив ПДР в Києві, неправильно припаркувавши авто. Пізніше цей транспортний засіб забрав евакуатор.