В Харькове НАБУ проводит обыски в компании помощника "слуги" Куницкого, — СМИ (фото)

Детективы говорят, что их действия санкционированы Высшим антикоррупционным судом. Обыски касаются дела о взятке, уклонения от уплаты налогов и незаконного обогащения.

В Харькове сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционного бюро (САП) проводят обыски в рамках дела о взятке, уклонении от уплаты налогов и незаконном обогащении. Об этом сообщает НАБУ.

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О том, кто именно является фигурантом, детективы не сообщают, однако они рассказали, что действия санкционированы Высшим антикоррупционным судом. Никакой другой информации они не сообщили, сославшись на тайну следствия.

В то же время "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, пишет, что обыски проходят в компании "Автоэнтерпрайз" и рядом с домом ее генерального директора Дмитрия Никонова, а также депутата городского совета от фракции "Слуга народа" Алина Мустафаева. По словам Никонова, следователи отобрали у него два телефона и ноутбук, сломанными после их визита остались двери в доме.

Следует отметить, что Никонов и Мустафаева на общественных началах помогают нардепу Куницкому.

Уголовное производство в отношении Куницкого

В 2020 году в отношении Куницкого было начато уголовное производство после выхода расследования журналистов программы "Схемы". Журналисты пришли к выводу, что нардеп использует свой мандат в интересах частного бизнеса. Они утверждают, что Куницкий продвигает интересы харьковской группы компаний "Автоэнтерпрайз", которая импортирует электрокары и зарядные станции для них.

Фокус ранее писал о том, что вечером 19 июня в Харькове Дмитрий Никонов, помощник народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого (блогера ZPSanek) и владелец сети заправок для электромобилей AutoEnterprise, подстрелил мужчину. Конфликт между ними возник из-за парковочного места на ул. Новоалександровской. Никонов заявил, что он защищался в ответ на агрессию, а потерпевший сам "набежал мизинцем на пулю".

В марте сообщалось, что Куницкий нарушил ПДД в Киеве, неправильно припарковав авто. Позже это транспортное средство забрал эвакуатор.