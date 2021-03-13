"Махнул рукой и ушел": нардеп от "Слуги народа" нарушил ПДД, его авто забрал эвакуатор (фото)

Парламентарий припарковался прямо "под носом" у экипажа патрульной полиции.

В Киеве в субботу, 13 марта, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий, он же автоблогер под ником ZPSanek, припарковал свое авто, нарушив правила дорожного движения.

Об этом сообщили на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

Отмечается, что Куницкий припарковался в запрещенном месте "прямо под носом экипажа патрульной полиции".

"Нардеп партии "Слуга Народа" – Александр Куницкий, он же блогер ZPSanek, запарковался прямо под носом экипажа патрульной полиции!", – говорится в сообщении.

Ему якобы сделали замечание, но политик и автоблогер "махнул рукой, сказал, ему можно и ушел".

"Но дальше у нардепа ZPSanek, что-то пошло не так…", – говорится в посте, сопровожденном фотографиями, как автомобиль забирает эвакуатор.

Отметим, 12 марта глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был уличен в нарушении правил стоянки и оплатил штраф в размере 510 гривен. Позже Арахамия пояснил, почему не задекларировал машину, которую недавно оштрафовали полицейские. "Это машина, которой владеет моя жена. Она была приобретена в этом году (имеется ввиду отчетный год, – ред.) и до 1 апреля в следующей декларации все увидите", – пояснил Арахамия.

Он напомнил, что члены семьи декларируют купленное имущество единожды в год.