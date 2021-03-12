Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию оштрафовали за нарушение ПДД (фото)

Народный депутат признал нарушение, сообщив об этом на своей странице в соцсети. Штраф он оплатил прямо на месте.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был уличен в нарушении правил стоянки и оплатил штраф в размере 510 гривен. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, опубликовав соответствующие снимки.

По его словам, 12 марта в СМИ сообщили о нарушении ПДД нардепом с намеком на то, что его не привлекут к ответственности, учитывая статус.

"Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение — господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала. Патрульная полиция стоит на принципах равенства всех и каждого перед законом. Это правило все время остается незыблемым для нас и я верю, что будет таким навсегда", – заверил автор.

[ + – ] Замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал постановление о наложении штрафа Фото: Алексей Белошицкий/Facebook

В свою очередь Арахамия репостнул публикацию Белошицкого.

"Спасибо Патрульная полиция Украины. Виновен – заплатил. В следующий раз буду внимательнее", – добавил он.

Отметим, что о нарушении правил дорожного движения сообщил в Фейсбуке журналист Михаил Ткач, опубликовав фотодоказательства.

"Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия приехал в офис президента «слуги народа» Зеленского и запаркувався прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором. "Весна придет — парковаться будем"", – написал он.

Напомним, Давид Арахамия рассказал "Фокусу" о том, почему не доверяет соцопросам, почему украинцы не любят выборы и чем Рада похожа на Вегас.