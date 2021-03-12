Голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію оштрафували за порушення правил дорожнього руху (фото)

Народний депутат визнав порушення, повідомивши про це на своїй сторінці у соцмережі. Штраф він сплатив прямо на місці.

Голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію викрили у порушенні правил стоянки, він оплатив штраф у розмірі 510 гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, опублікувавши відповідні знімки.

За його словами, 12 березня в ЗМІ повідомили про порушення ПДР нардепом з натяком на те, що його не притягнуть до відповідальності, з огляду на статус.

"Однак, патрульні поліцейські відреагували на це порушення — пана Арахамію притягли до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства. Адміністративну постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП було складено і навіть оплачено на місці за допомогою електронного терміналу. Патрульна поліція стоїть на принципах рівності всіх і кожного перед законом. Це правило весь час залишається непорушним для нас і я вірю, що буде таким назавжди", — запевнив автор.

[ + – ] Заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав постанову про накладення штрафу Фото: Алексей Белошицкий/Facebook

Зі свого боку Арахамія репостнув публікацію Білошицького.

"Спасибі Патрульна поліція України. Винен — заплатив. Наступного разу буду уважнішим", — додав він.

Зазначимо, що про порушення правил дорожнього руху повідомив у Фейсбуці журналіст Михайло Ткач, опублікувавши фотодокази.

"Керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія приїхав в офіс президента «слуги народу» Зеленського і запаркувався прямо на пішохідному переході для народу просто під світлофором. "Весна прийде — паркуватися будемо", — написав він.

Нагадаємо, Давид Арахамія розповів "Фокусу" про те, чому не довіряє соцопитуванням, чому українці не люблять вибори і чим Рада схожа на Вегас.