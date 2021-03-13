"Махнув рукою і пішов": нардеп від "Слуги народу" порушив ПДР, його автівку забрав евакуатор (фото)

Парламентарій припаркувався прямо "під носом" у екіпажу патрульної поліції.

У Києві в суботу, 13 березня, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Куницький, він же автоблогер під ніком ZPSanek, припаркував своє авто, порушивши правила дорожнього руху.

Про це повідомили на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua.

Зазначається, що Куницький припаркувався в недозволеному місці "прямо під носом екіпажу патрульної поліції".

"Нардеп партії "Слуга Народу" — Олександр Куницький, він же блогер ZPSanek, запаркувався прямо під носом екіпажу патрульної поліції!", — йдеться в повідомленні.

Йому нібито зробили зауваження, але політик і автоблогер "махнув рукою, сказав, йому можна і пішов".

"Але далі у нардепа ZPSanek, щось пішло не так …", — йдеться в пості з фотографіями, як автомобіль забирає евакуатор.

Відзначимо, 12 березня голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію викрили у порушенні правил стоянки, він оплатив штраф у розмірі 510 гривень. Пізніше Арахамія пояснив, чому не задекларував машину, яку нещодавно оштрафували поліцейські. "Це машина, якою володіє моя дружина. Вона була придбана в цьому році (мається на увазі звітний рік, — ред.) І до 1 квітня в наступній декларації все побачите", — пояснив Арахамія.

Він нагадав, що члени сімʼї декларують куплене майно одного разу на рік.