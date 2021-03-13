Оштрафованим авто володіє дружина, тому її немає в декларації, — Арахамія (відео)

У декларації машина, за словами голови фракції "Слуга народу", з'явиться вже до 1 квітня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому не задекларував машину, яку нещодавно оштрафували поліцейські за парковку на пішохідному переході поблизу Офісу президента.

Про це він розповів під час брифінгу в суботу, 13 березня після партійного зʼїзду.

"Це машина, якою володіє моя дружина. Вона була придбана в цьому році (мається на увазі звітний рік, — ред.). І до 1 квітня в наступній декларації все побачите", — пояснив Арахамія.

Він нагадав, що члени сімʼї декларують куплене майно одного разу на рік.

"Якби я купував на себе, то повинен повідомити протягом 15 днів", — додав Арахамія.

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Відзначимо, 12 березня голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію викрили у порушенні правил стоянки, він оплатив штраф у розмірі 510 гривень.

Раніше Давид Арахамія в кулуарах зʼїзду партії 13 березня прокоментував свою поїздку на Мальдіви. Коли у нього поцікавилися, скільки це вийшло по грошах, то парламентарій сказав наступне: "80 доларів на людину на те, щоб жити, І я не памʼятаю, здається, 650 доларів, щоб доїхати". Він додав, що це навіть "не в межах декларування".