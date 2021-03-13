Оштрафованным авто владеет жена, поэтому его нет в декларации, – Арахамия (видео)

Глава фракции "Слуга народа" заверил, что внедорожник супруги появится в декларации уже до 1 апреля.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, почему не задекларировал машину, которую недавно оштрафовали полицейские за парковку на пешеходном переходе вблизи Офиса президента.

Об этом он рассказал в ходе брифинга в субботу, 13 марта после партийного съезда.

"Это машина, которой владеет моя жена. Она была приобретена в этом году (имеется ввиду отчетный год, – ред.) и до 1 апреля в следующей декларации все увидите", – пояснил Арахамия.

Он напомнил, что члены семьи декларируют купленное имущество единожды в год.

"Если бы я покупал на себя, то должен сообщить в течение 15 дней", – добавил Арахамия.

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Отметим, 12 марта глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был уличен в нарушении правил стоянки и оплатил штраф в размере 510 гривен.

Ранее Давид Арахамия в кулуарах съезда партии 13 марта прокомментировал свою поездку на Мальдивы. Когда у него поинтересовались, сколько это вышло по деньгам, то парламентарий сказал следующее: "80 долларов на человека на то, чтобы жить, И я не помню, кажется, 650 долларов, чтобы доехать". Он добавил, что это даже "не в пределах декларирования".